Tool der Woche: Smartphone ersetzt Autoschlüssel – das sind die Folgen für Versicherer

Dass das in der Praxis alles andere als einfach sein wird, lässt sich erahnen. Die Versicherer, die in solchen Fälle nicht als Buhmänner vor ihren Kunden dastehen wollen, gehen daher in die Offensive. „Die neue Lösung ist so relevant, dass es jetzt schon mal Sinn ergibt, sich damit zu befassen“, sagt Jochen Haug, Vorstand für den Bereich Schaden bei der Allianz Versicherungs AG.