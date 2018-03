Tool der Woche: Wie Kunden mit Telematik-Tarifen bei der Kfz-Versicherung sparen können

Das gilt auch für die Technik, die er zur Messung anwendet. Weit verbreitet ist der Einsatz einer App auf dem Mobiltelefon des Fahrers. Manche Versicherer setzen auch auf einen Stecker im Zigarettenanzünder, bei anderen ist eine Box fest im Fahrzeug eingebaut. „Die App ist die billigste Lösung für die Versicherer“, weiß Andreas Kelb, Bereichsleiter bei E+S Rück in Hannover. Für die Versicherer ist das wichtig, da die Kfz-Tarife in Deutschland als die günstigsten in Europa gelten und die Margen in der Branche gering sind. Mithilfe des Vergleichstools können Autofahrer ihre optimale Kfz-Versicherung errechnen und Sparpotenziale erkennen.