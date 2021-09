Tropensturm: Versicherungsschaden an Bohrinseln durch „Ida“ rund eine Milliarde Dollar

Im Großraum New Orleans brach die Stromversorgung zusammen, mehr als eine Million Haushalte und Unternehmen waren ohne Strom. Auch die Ölproduktion war betroffen. Die Katastrophen-Modellierungsfirma Karen Clark & Co hatte am Mittwoch die Kosten für die Versicherer auf rund 18 Milliarden Dollar geschätzt.