Umfrage Jeder vierte Jugendliche weiß nichts über Finanzen

Jeder vierte junge Erwachsene in Deutschland hat nach eigener Einschätzung Wissenslücken bei den Zusammenhängen der Finanzwelt. In einer Umfrage des Forsa-Instituts gaben 26 Prozent an, sie hätten große Defizite beim Thema Finanzen. Zwei Drittel (66 Prozent) glauben, ein befriedigendes bis ausreichendes Finanzwissen zu haben, 8 Prozent halten ihre Kenntnisse für gut bis sehr gut.