Wer eine Riester-Rente bezieht, muss diese zu 100 Prozent versteuern. Den Steuervorteilen in der Sparphase steht also eine Steuerbelastung in der Auszahlungsphase gegenüber. Die Steuerlast ist zwar in der Regel geringer als während des Erwerbslebens, weil die Einkünfte geringer sind. Aber die kann die persönliche Kalkulation, ob Riester sinnvoll ist, ins Gegenteil verkehren. Geht man etwa von einem Grenzsteuersatz von 30 Prozent aus, so bleiben von einer 400-Euro-Riester-Rente netto nur noch 280 Euro übrig.