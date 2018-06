Rechnung: Insgesamt hat der alleinerziehende Vater in 40 Jahren 24.000 Euro eingezahlt. Um diese Summe als Rente wieder ausgezahlt zu bekommen, müsste er noch über 33 Jahre lang Rente beziehen. Wenn er mit 67 in Rente geht, müsste er also 100 Jahre alt werden. Lässt man allerdings die staatlichen Zuschüsse außen vor und betrachtet nur, was der Mann tatsächlich selbst zurückgelegt hat, so sind das in 40 Jahren lediglich 5000 Euro. Bezieht er nur sieben Jahre lang die Riester-Rente, hat sich die Ausgabe damit schon gelohnt. Hat er zwei Kinder, sind es sogar nur knapp dreieinhalb Jahre.