 Umverteilung: Die versteckte Ungerechtigkeit der Rente

Sein Rentenanspruch beläuft sich im selben Szenario auf 742 Euro im Monat (0,58 Rentenpunkte). Geht der Niedrigverdiener regulär mit 65 Jahren in Rente und stirbt tatsächlich bereits mit 70 Jahren, so hat er am Ende seines Lebens nur 44.520 Euro an Rente erhalten. Fast die Hälfte seiner Beiträge kommen also nicht ihm zugute, sondern per Umverteilung den anderen Rentnern – und da vor allem denen, die lange leben, also tendenziell eher Besser- als Schlechterverdienenden.