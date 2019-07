Unfaire Steuerregeln? Streit um Doppelbesteuerung der Rente

Doch schon kurz nach der Steuerreform 2005 gab es kritische Stimmen, wie erst 2016 allgemein bekannt wurde. So hieß es 2007 in einer vertraulichen Stellungnahme an das Bundesfinanz- und Bundessozialministerium, dass die neue Besteuerung „bei Zugrundelegung der aktuellen Rahmenbedingungen in erheblichem Umfang gegen das Verbot der Zweifachbesteuerung verstößt“. Eine Änderung des entsprechenden Gesetzes sei „erforderlich“. Brisant waren die Verfasser dieser Stellungnahme: Neben Herbert Rische, bis März 2014 Präsident der Deutschen Rentenversicherung Bund, war dies der Finanzwissenschaftler Bert Rürup, der vor der Reform die Sachverständigenkommission zu dem Thema geleitet hatte. Heute ist Rürup für die Handelsblatt Media Group tätig, zu der auch die WirtschaftsWoche gehört. Eine Reaktion auf ihre Warnung gab es nicht: Es blieb bei den neuen Steuerregeln. In der jüngsten Bundestagsdebatte wurde das verschwiegen.