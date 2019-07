Unfaire Steuerregeln? Streit um Doppelbesteuerung der Rente

Und trotzdem gibt es für die Aufregung der Bürger einen Grund. Das Problem ist nämlich der Übergang von der früheren zur künftigen Rentenbesteuerung. Es gibt Anhaltspunkte, dass es dabei zu einer Doppelbesteuerung der Renten kommt. Die aber darf es nicht geben. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon vor einigen Jahren entschieden. Wichtig sei, so die Verfassungsrichter, „dass eine doppelte Besteuerung vermieden wird“ (2 BvL 17/99). Ihre Vorgabe: Jeder Rentner müsse wenigstens so viel an Rente steuerfrei erhalten, wie er vorher an Rentenbeiträgen steuerpflichtig eingezahlt habe.