Unfallfolgen und Arbeitsunhähigkeit Was leistet die private Unfallversicherung?

Reicht die gesetzliche Unfallversicherung?

In der gesetzlichen Unfallversicherung (UV) sind nur Arbeitnehmer versichert, aber nicht Unternehmer und Freiberufler. Bis zum vergangenen Jahr war sogar die Arbeit im Homeoffice nur lückenhaft versichert, danach wurde der Versicherungsschutz erweitert. So ist jetzt auch der Gang zur Toilette oder in die Küche versichert.

Der Versicherungsschutz der gesetzlichen gilt nur für die Arbeit und den Weg zur Arbeit, aber nicht für Unfälle in der Freizeit. Hier hilft allein die private Unfallversicherung. Grundsätzlich kann ein Versicherter bei einem Arbeitsunfall gleichzeitig Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung und der privaten Unfallversicherung erhalten.