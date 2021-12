Ungleiche Startchancen Warum Liberale für ein Grunderbe eintreten sollten

Wer behauptet, dass in Deutschland das Leistungsprinzip gelte, lügt sich in die Tasche. Tag für Tag treten in Deutschland Hunderttausende Boxerinnen und Boxer aus unterschiedlichen Gewichtsklassen gegeneinander an, und wer blutend am Boden liegt, muss sich oft auch noch anhören, er habe nicht hart genug trainiert. Wer das Leistungsprinzip vertritt, sollte dafür sorgen, dass sich die Ausgangsbedingungen der Kämpfer angleichen. Ein „Grunderbe“, wie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) vorgeschlagen, wäre ein Schritt in die richtige Richtung.