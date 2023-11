Ungleichheit in Deutschland 60.000 Euro Grunderbe mit 18? Das geht zu weit

Bei Einkommen ist der Gini-Koeffizient in Deutschland mit 0,3 deutlich moderater, weil durch staatliche Transfers – von Rentenzahlungen über Steuern bis zu Sozialabgaben – bereits stark umverteilt wird. Und auch bei den Vermögen überzeichnet der deutsche Wert die reale Ungleichheit wohl. Werden nämlich die Vorsorgeansprüche, etwa an die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenkasse, berücksichtigt, würde der Wert schätzungsweise nicht bei 0,8, sondern eher 0,6 liegen. Solche Vorsorgeansprüche spielen in Deutschland eine wichtigere Rolle als in vielen anderen Ländern.