Union Investment Riester bleibt ein Ladenhüter – trotz Zinsanstieg

Auch weil das durch die sehr niedrigen Zinsen der vergangenen Jahre immer schwieriger wurde, haben bis auf Union alle Anbieter ihr Neugeschäft eingestellt; zuletzt die DWS im Sommer 2021. Sie bieten also keine neuen Verträge mehr an, sondern führen die alten nur noch weiter. Bei Kunden sind die einstmals beliebten Fondssparpläne wegen hoher Kosten und oft schlechter Renditechancen ohnehin schon lange out. Die Zahl bestehender Verträge wuchs in den Zehnerjahren praktisch nicht mehr und ist seit 2019 sogar leicht rückläufig. Per 30. September 2022 lag die Zahl über alle Anbieter bei 3,2 Millionen.