Unverhoffter Lichtblick Die leistungsstärksten Lebensversicherer 2022

In seinem Büro in einem Gewerbezentrum am Bonner Stadtrand erzählt Meinhardt, weißes Haar, graues Jackett, von der Geschichte seines Exarbeitgebers: Übernahme der Caritas Sterbekasse in den Dreißigerjahren, die dem Versicherer einen hohen Marktanteil in streng katholischen Regionen bescherte. Er berichtet vom oft kritisierten Strukturvertrieb Bonnfinanz, der in den Siebzigerjahren massenhaft Deutscher-Herold-Policen verkaufte und von dem späteren DVAG-Gründer Reinfried Pohl gegründet wurde. Von der Übernahme durch die Deutsche Bank 1992 und dem Verkauf an den Schweizer Versicherungskonzern Zurich 2002. Es ist ein Abbild der deutschen Wirtschaftsgeschichte, mit all ihren Auf und Abs.