Urteil des BGH Lebensversicherer darf Reserven kürzen: Das müssen Sie jetzt wissen

Worum geht es in dem Fall?



Ein Anleger hatte 15 Jahre lang mit seiner Lebensversicherung von der Victoria (Ergo) gespart. Im August 2014 wäre sie fällig gewesen. Bereits im Juli 2014 kam ein Schreiben der Victoria. Er sollte 50.274 Euro erhalten. Darin seien 2821 Euro Bewertungsreserven enthalten. Kurz danach, zum 1. August 2014, änderte der Gesetzgeber die Vorschriften: Versicherer konnten von da an den Anteil der Versicherten an den Bewertungsreserven, bisher 50 Prozent, kürzen, wenn garantierte Leistungen gefährdet waren. Folge: Der Victoria-Versicherte sollte statt 50.274 Euro nur noch 47.602 Euro erhalten. Begründung: Sein Anteil an den Bewertungsreserven sei auf nur noch 149 Euro abgeschmolzen. Weitere Details blieb der Versicherer schuldig. Daraufhin klagte der Bund der Versicherten im Auftrag des Anlegers.