Bisher sind fast alle Beamten in der PKV, weil die öffentliche Hand ihnen dafür Beihilfen zahlt. Das könnte sich ändern. Als erstes Bundesland unterstützt Hamburg seine Beamten seit 1. August, wenn sie sich in der GKV versichern. Eine pauschale Beihilfe ersetzt den Arbeitgeberanteil. Brandenburg, Bremen und Thüringen arbeiten an ähnlichen Modellen. Ohne Beamte, die rund die Hälfte aller Privatpatienten stellen, wäre die Vollversicherung der PKV bedroht. Gesetzliche Kassen frohlocken bereits. Barbara Steffens, Chefin der Techniker Krankenkasse in Nordrhein-Westfalen, sagte der „Rheinischen Post“, das Ende der PKV sei nur eine Frage der Zeit. Steffens war zuvor für die Grünen NRW-Gesundheitsministerin.