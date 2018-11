Auch in der Union gibt es Kritik. So will Minister Spahn erreichen, dass Ärzte Privatpatienten bei Terminen nicht bevorzugen. Für die PKV fiele ein Verkaufsargument weg. Zudem wird in Berlin diskutiert, Betriebsrenten von Beiträgen zur GKV zu entlasten. Bisher müssen Rentner auf ihre Betriebsrente sowohl den Arbeitnehmer- als auch den Arbeitgeberbeitrag in der Krankenversicherung zahlen. Ohne diesen Nachteil wäre die GKV für Rentner attraktiver.