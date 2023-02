Globale Aktienportfolien, wie sie die Bundesregierung aufzulegen plant, sind aufgrund ihrer breiten Streuung langfristig gut geeignet, um Kursschwankungen abzufedern. Um diese These zu überprüfen, haben wir die Renditen dreier einzelner Regionen (Nordamerika, Europa und Japan) mit einem globalen Aktienportfolio im Zeitraum Januar 1999 bis November 2022 verglichen. Die Sharpe Ratio, definiert als Überschussrendite des Aktieninvestments über dem risikofreien Zins dividiert durch die Volatilität (Kursschwankungen) der Aktien, ist in Nordamerika mit 0,39 am höchsten. Es folgen das globale Aktienportfolio mit 0,34, Europa mit 0,23 und Japan mit 0,17. Betrachtet man die historischen Renditen über verschiedene rollierende Zeiträume, so zeigt sich ein deutlicher Trend: Die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts sinkt bei einem globalen Aktieninvestment mit zunehmendem Anlagehorizont.