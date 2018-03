Vermögensberatung: DVAG geht mit Rückenwind ins Jahr 2018

Frankfurt/MainDie Deutsche Vermögensberatung (DVAG) sieht nach dem dritten Rekordjahr in Folge auch für 2018 gute Wachstumschancen. Der Finanzvertrieb sei „mit guten Ergebnissen in das neue Jahr gestartet“, erklärte Vorstandschef Andreas Pohl im aktuellen Geschäftsbericht, den das Unternehmen am Montag veröffentlichte. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz zum Vorjahr um 3,0 Prozent auf rund 1,35 Milliarden Euro, der Überschuss um 3,8 Prozent auf 196 Millionen Euro.