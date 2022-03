Versicherer: GDV – Ukraine-Krieg bremst Wachstum in Lebensversicherung

Die deutsche Versicherungswirtschaft senkt unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges ihre Wachstumserwartungen für das laufende Jahr. Der Schock über den russischen Einmarsch in die Ukraine und die hohen Energiepreise dämpften vor allem die Bereitschaft der Kunden, Lebensversicherungen abzuschließen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes GDV, Jörg Asmussen, am Dienstag in Berlin. Die Beiträge in der Sparte dürften daher um weniger als ein Prozent zulegen; zu Jahresbeginn hatte der GDV noch mit einem Plus von bis zu zwei Prozent gerechnet. Das schlägt auch auf die Branche durch: „Für den gesamten Sektor erwarten wir jetzt für 2022 ein Beitragsplus von knapp 2,5 Prozent“ statt von drei Prozent, sagte Asmussen.