Versicherer: Sabine ist sechstschwerster Wintersturm seit 2002 laut GDV

Das Unwetter hat 540.000 versicherte Schäden in Höhe von 675 Millionen Euro verursacht, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Dienstag mitteilte. Davon zahlen die Sachversicherer 600 Millionen Euro für 500.000 beschädigte Häuser, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetriebe. Mit rund 40.000 Schäden in Höhe von 75 Millionen Euro sind die Kfz-Versicherer laut Verband vergleichsweise wenig betroffen.