Versicherer : Talanx erhöht trotz Flutschäden Gewinnziel auf bis zu 950 Millionen Euro

Nach sechs Monaten steht Talanx bereits bei einem Nettogewinn von 546 Millionen Euro, das sind 68 Prozent mehr als in dem von der Corona-Pandemie geprägten Zeitraum des Vorjahres. Im zweiten Quartal hat sich das Ergebnis auf 269 (103) Millionen Euro mehr als verdoppelt. Das liegt an den nachlassenden Folgen der Pandemie: Diese kostete Talanx im ersten Halbjahr noch 278 (Vorjahr: 824) Millionen Euro. Der Löwenanteil davon entfällt auf die Lebens-Rückversicherung, weil in einigen Ländern in der jüngsten Corona-Welle deutlich mehr Menschen starben.