Versicherung Sozialversicherungsnummer beantragen leicht gemacht

Wer hierzulande arbeiten möchte, braucht einen Sozialversicherungsausweis. Diesen erhält man vom zuständigen Träger der Rentenversicherung bei Eintritt in das Arbeitsleben. Auf ihm sind Vorname, Nachname, sowie eine Sozialversicherungsnummer enthalten. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es keine einheitliche Nummer für alle Versicherungssysteme. Die Krankenversicherungsnummer und die Rentenversicherungsnummer weisen deutliche Unterschiede auf. Die Sozialversicherungsnummer und die Rentenversicherungsnummer dagegen sind identisch, also können Sie diese auch Ihrer Rentenversicherung entnehmen.