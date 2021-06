Versicherungen: Zurich stellt wohl italienisches Leben-Geschäft zum Verkauf

Ein möglicher Verkauf des Zurich-Geschäfts wäre nicht der erste solche Deal in der Branche, denn die Negativzinsen haben im Lebensversicherungsgeschäft in vielen Märkten für Gegenwind gesorgt. So hat die Schwierigkeit, garantierte Renditen auszuschütten, gepaart mit strengeren europäischen Kapitalregeln Gesellschaften wie Generali und Prudential veranlasst, Lebensversicherungsportfolios zu verkaufen, die für Neukunden geschlossen sind.