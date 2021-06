Versicherungsbetrug Allianz: Mehr Versicherungsbetrug in der Corona-Pandemie

Die Digitalisierung hat in Bezug auf Betrug für Versicherer Vor- und Nachteile. Beispiel fingierte Autounfälle: „Früher wurden die Fahrzeuge tatsächlich beschädigt“, sagt Haug. „Heute ist es so, dass die Schäden auch virtuell am Bildschirm durch entsprechende Bildbearbeitungsprogramme entstehen.“