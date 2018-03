Versicherungschaos: Unisex macht PKV-Tarife für alle teurer

Dank der Umstellung auf die Einheitstarife zahlen Männer für eine Krankenversicherung rund 100 Euro mehr im Monat als zuvor, bei Zusatzversicherungen steigen die Beiträge um bis zu fünf Euro. Die geplante Ersparnis für Frauen beträgt - für eine 30-jährige Versicherungsnehmerin, die eine private Krankenversicherung abschließt - nicht einmal einen Euro. In allen anderen Fällen wird es teurer. Positiv sei dagegen, dass die höheren Beiträge zumindest zum Teil auch mehr Leistungen auf Seiten der Versicherer - beispielsweise bei Psychotherapien und medizinischen Hilfsmitteln - nach sich ziehen. Trotzdem: "In der PKV ist es tendenziell für alle Beteiligten letztlich eher teurer geworden, dies ist leider ein Fakt", so Schinnenburg.