Versicherungsvergleich Das beste Krankentagegeld

Die Managerin verdient 100.000 Euro und wählt ein Krankentagegeld in Höhe von 80 Euro. Sie hat die Wahl zwischen fünf Tarifen, die mit der Note „Sehr gut“ abgeschnitten haben. Die ausgezeichneten Anbieter sind Concordia, Inter, Hallesche, Barmenia und Württembergische. Bei der erstplatzierten Concordia würde die 50-Jährige 57,12 Euro pro Monat zahlen, am günstigsten ist die Hallesche mit 48,48 Euro. Der 30-Jährige könnte unter sechs „sehr guten“ Tarifen wählen. Diese bieten Deutsche Familienversicherung, Inter, Concordia, Barmenia und Hallesche Württembergische an. Auch hier stammt die günstigste Police von der Hallesche. Bei der erstplatzierten Deutsche Familienversicherung müsste er 8,69 Euro monatlich zahlen.