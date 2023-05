Versicherungsvergleich Das ist die beste Police bei Berufsunfähigkeit

In den Musterfällen wurde die BU mit und ohne Arbeitsunfähigkeitsklausel berechnet. Diese Klausel bedeutet eine große Erleichterung bei der Beweislast. Ist der Versicherte von einem Facharzt seit sechs Monate krankgeschrieben, zahlt der Versicherer grundsätzlich ohne eigene Prüfung – und das je nach Police für 18 bis 36 Monate. Parallel dazu kann die Prüfung der Berufsunfähigkeit laufen. Ohne diese Klausel muss die Berufsunfähigkeit erst geprüft werden, was Monate dauern kann. Vorher fließt kein Geld. Im Schnitt lagen 2020 zwischen Antragsstellung und Entscheidung des Versicherers 99 Tage, also mehr als drei Monate, hat eine Umfrage unter den GDV-Mitgliedern ergeben. Die meiste Zeit verstreiche durch das Einholen medizinischer Beurteilungen. Zudem bräuchten auch die Antragstellenden Zeit, alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Liegen alle Unterlagen vor, kommen die BU-Versicherer im Schnitt binnen neun Tagen zu einer Entscheidung.