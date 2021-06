Versicherungsvergleich Das sind die besten Policen bei Berufsunfähigkeit

Sehr wohl bekannt und den Deutschen als Gefahr eines zumindest zeitweisen Einkommensausfalls durch Berufsunfähigkeit bewusst sind Rückenprobleme, Burnout oder Herz-Kreislauf-Krankheiten. Das Risiko ist nämlich größer, als viele glauben. Statistisch gesehen wird in kaufmännischen jeder Vierte und in handwerklichen Berufen jeder Dritte berufsunfähig. Trotzdem hat sich nur jeder Zweite abgesichert. „Auch ohne Covid zu bemühen – wer von seiner Hände Arbeit lebt, sollte sich mit der Berufsunfähigkeitsversicherung auseinandersetzen“, so Soyah Denn die staatliche Erwerbsminderungsrente bildet nur einen Teil der bislang erzielten Einkünfte ab. Hier greift die BU und sollte im besten Fall diese Lücke schließen.