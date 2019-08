Versicherungsvergleich Der beste Schutz bei Berufsunfähigkeit

Es ist ein Risiko, an das viele gar nicht denken wollen: Der Rücken macht einfach nicht mehr mit. Stundenlanges Sitzen im Büro wird immer mehr zur Qual, die Schmerzen sind nicht mehr auszuhalten. Oder der Stress im Job ist einfach nicht mehr zu ertragen, auf Schlafstörungen, Magenprobleme und Co. folgt irgendwann der psychische Zusammenbruch. Was, wenn die Betroffenen ihren Beruf nicht mehr ausüben können? Wenn das Einkommen ausfällt? Dieses Risiko sollte durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung (kurz BU) abgesichert werden. Es ist eine der wenigen Policen, die jeder - vom Verbraucherschützer bis zum Versicherungsmakler - für ein absolutes Muss hält. „Eine Berufsunfähigkeitsversicherung gehört zu den wichtigsten Versicherungen überhaupt“, betont auch Kim Roman Mario Paulsen vom Bund der Versicherten.