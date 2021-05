Versicherungsvergleich Die beste Fondsrente

Experten können den Policen einiges abgewinnen. „Fondsrenten eignen sich für langfristige Sparprozesse zur Altersvorsorge, wenn der Sparer zumindest in der Rentenphase eine gewisse Sicherheit wie gleichbleibende oder steigende Rentenzahlungen wünscht und vor allem eine lebenslange Rente sucht“, sagt Klaus Morgenstern vom Institut für Altersvorsorge. Zugleich müssen diese Sparer aber bereit sein, das Kapitalmarktrisiko in der Ansparphase zu übernehmen, sprich auch mit zwischenzeitlichen Schwankungen ihrer Anlagesumme leben können. „Die Schwankungen selbst sind für die langfristigen Sparprozesse in der Altersvorsorge kein Problem“, ergänzt der Experte. „Daher eignet sich die Fondsrente vor allem für jüngere Menschen, die viel Zeit zum Sparen haben und auch die ein oder andere Schwächephase an den Kapitalmärkten aussitzen können.“ Als groben Richtwert nennt er eine Mindestansparzeit von 20 Jahren.