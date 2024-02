Versicherungsvergleich: Die beste Krankentagegeld-Policen

Klingt erstmal gar nicht so dramatisch, ist aber doch eine deutliche Lücke. Zumal das Einkommen lediglich bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt wird. Die maximale Höhe des Krankengeldes der Gesetzlichen Krankenversicherung beläuft sich im Jahr 2024 auf 120,75 Euro kalendertäglich. Liegt das Gehalt über der Beitragsbemessungsgrenze wird die Lücke noch größer. Je mehr der Versicherte verdient, desto größer also die Einbußen. „Da das Krankengeld der GKV nicht derselben Höhe des Nettoeinkommens entspricht, lohnt es sich hier eine private Krankentagegeldversicherung abzuschließen“, so Bohrmann. Denn die entstandene Versorgungslücke ist nicht zu unterschätzen. Selbst wenn sie vermeintlich gering ausfällt, kann sie auf die Dauer zum finanziellen Problem werden. „Wer ein Haus finanziert, eine Familie versorgt oder länger durch einen Unfall oder krankheitsbedingt ausfällt, kann durch diese Lücke in Schwierigkeiten geraten“, betont der Experte. „Die Lücke kann schnell mehrere tausend Euro betragen.“