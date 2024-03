Versicherungsvergleich Die beste Privathaftpflicht

Manchmal passiert es ganz schnell. Eine kleine Unachtsamkeit, die Skifahrerin verliert die Kontrolle und rauscht in eine Gruppe anderer Sportler hinein, die am Rande der Piste stehen. Wer Schuld hat, ist unstrittig. Die Skifahrerin kommt mit ein paar blauen Flecken davon. Ein Sportler in der Gruppe hat weniger Glück und zieht sich eine schwere Knieverletzung zu. Eine Operation ist notwendig, die folgende Reha ist langwierig und teuer. Wer anderen einen Schaden zufügt, muss dafür bezahlen. Eine private Haftpflichtversicherung springt für den Schaden ein.