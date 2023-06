Versicherungsvergleich: Die beste Rechtsschutz-Police

Hinterher ist man immer schlauer. Etwa wenn man die Anwaltsrechnung im vierstelligen Bereich aus dem Briefkasten gezogen hat. „Hätte ich doch bloß nicht an der Rechtsschutzversicherung gespart“, mag es dann durch den Kopf gehen. Aber hätte man denn ahnen können, dass es zum Streit mit dem Arbeitgeber kommt, so dass nur noch ein Anwalt helfen kann? Richtig teuer wird es, wenn das Ganze auch noch vor Gericht landet. Die wenigsten rechnen damit, dass es jemals so weit kommt und sparen sich lieber das Geld für die Rechtsschutzversicherung. Doch das kann teuer werden.