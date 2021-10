Versicherungsvergleich: Die beste Unfallversicherung

Eine Unfallversicherung sei aber grundsätzlich für jeden sinnvoll, denn rund drei Viertel aller Unfälle würden in der Freizeit oder in den eigenen vier Wänden geschehen, betont auch Arne Bröker, Vertriebsdirektor Schaden und Unfall der HanseMerkur. „Das kann jedem passieren und bei diesen Unfällen besteht kein Schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung“, ergänzt er. „Umso wichtiger ist deshalb eine private Unfallversicherung zum finanziellen Schutz der Existenz.“ In schlimmen Fällen führt der Unfall nämlich dazu, dass sich der Beruf nicht mehr ausüben lässt. Dann helfen eine Unfallversicherung und eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU). „Die BU zahlt, wenn man seiner beruflichen Tätigkeit aufgrund von Krankheit oder eines Unfalls nicht mehr nachgehen kann“, erklärt Bröker. „Die Unfallversicherung geht darüber hinaus und zahlt bei Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit, unabhängig von der weiteren Berufsausübung.“ Die Unfallrente und eine Invaliditätsleistung können verwendet werden, um für Kosten aufzukommen, die nach dem Unfall notwendig werden – auch für den Umbau des Eigenheims.