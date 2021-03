Versicherungsvergleich Die besten Krankentagegeld-Tarife

Oft ist es nur eine kleine, aber leider falsche Bewegung und schon schießt der Schmerz durch den Rücken – die Bandscheibe. Meistens ist so ein Bandscheibenvorfall nach ein paar Wochen ausgestanden. Aber was, wenn er einfach nicht heilen will? Wenn sogar eine Operation nötig wird, gefolgt von einer Reha-Behandlung, Therapie, Genesung – das kann schon mal ein paar Wochen dauern. Oft kommen dann noch finanzielle Sorgen hinzu. Denn mit dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit endet die Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber. Dann drohen Gehaltseinbußen, die empfindlich ausfallen können.