Versicherungsvergleich Die besten privaten Haftpflichtversicherungen

Denn wer anderen durch Unvorsichtigkeit oder Leichtsinn einen Schaden zufügt, muss dafür in voller Höhe aufkommen. Viele Schäden sind relativ überschaubar, beispielsweise wenn beim Fußballspielen die Fensterscheibe der Nachbarn zu Bruch geht. Wenn aber Menschen zu Schaden kommen, kann es schnell um die eigene finanzielle Existenz gehen. Verursachen wir nämlich durch Unachtsamkeit einen Unfall mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen, können Schmerzensgeld, Rehabilitation oder im Falle einer Berufsunfähigkeit auch die Rentenzahlung in die Millionen gehen. Deshalb betont der Bund der Versicherten (BdV): „Die Privathaftpflichtversicherung bietet einen unverzichtbaren Versicherungsschutz, den ausnahmslos alle haben sollten.“ Denn die gesetzliche Haftpflicht sieht eine prinzipiell unbegrenzte Haftung vor. „Sie haften mit Ihrem gesamten Vermögen für den angerichteten Schaden“, so die Experten des BdV. „Eine kleine Unachtsamkeit kann Sie in Ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährden.“