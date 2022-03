Versicherungsvergleich Die besten privaten Haftpflichtversicherungen

Das Analysehaus M&M hat exklusiv für die WirtschaftsWoche die besten privaten Haftpflichtpolicen für zwei Musterfälle gekürt. Analysiert wurden ausschließlich Versicherungen mit fünf M&M-Sternen, der Bestnote. Ausgezeichnet wurden dann die Tarife mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.



Fallbeispiel Nummer eins ist eine Familie: ein Paar in den Vierzigern mit einem vierjährigen Kind. Der 45-Jährige ist als Kfz-Mechatroniker-Meister in einer Werkstatt angestellt und lässt in seiner Freizeit selbstgebaute Modellflugzeuge fliegen. Sie ist Hausfrau, stellt in ihrer Freizeit allerdings Deko her, die sie gewinnbringend über das Internet vertreibt. Der Umsatz liegt bei weniger als 10.000 Euro jährlich. Sie urlauben jedes Jahr in wechselnden Ferienhäusern in Deutschland. Fallbeispiel Nummer zwei ist ein kinderloses Paar, eine 33-jährige Lehrerin und eine 34-jährige Buchhalterin. Beide engagieren sich ehrenamtlich bei einer Hilfsorganisation und verreisen oft an exotische Orte.