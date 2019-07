Versicherungsvergleich Die besten Rürup-Renten

Die Basisrente, umgangssprachlich als Rürup-Rente nach dem Ökonomen Bert Rürup bezeichnet, wurde 2005 in Deutschland als steuerlich begünstigte Form der privaten Altersvorsorge eingeführt. Sie trat damit neben die betriebliche Altersversorgung, die Riester-Rente und die klassische private Rentenversicherung. Kritik an der Rürup-Rente gibt es jede Menge, aber „sie kann aus steuerlicher Sicht für gut Verdienende, Selbständige und Freiberufler interessant sein“, sagt Axel Kleinlein, Vorstandssprecher des Bunds der Versicherten. „Da es sich immer um eine Einzelfallprüfung handelt, empfehlen wir in jedem Fall vorab mit dem Steuerberater ins Gespräch zu gehen.“