Versicherungsvergleich Die besten Unfallpolicen

Zu den gesundheitlichen Folgen nach einem schweren Unfall kommen oft noch die finanziellen Belastungen hinzu. Gegen diese soll eine private Unfallversicherung schützen. „Die Mehrheit der Deutschen ist in der Freizeit unzureichend versichert“, so der Versicherungsverband GDV. Nur gut 40 Prozent der Haushalte haben eine Unfallversicherung abgeschlossen. Besonders Alleinlebende würde auf diesen Schutz verzichten, so der GDV. In Haushalten mit Kindern sei die Versicherungsdichte dagegen wesentlich höher.