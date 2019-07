Versicherungsvergleich Die besten Rürup-Renten

Besonders wichtig für den Versicherten: Was kommt am Ende raus? Und das ist im Fall der Rürup-Rente immer eine lebenslange Rente, die sich aber natürlich aus dem angesparten Kapital errechnet. Morgen & Morgen hat zwei Szenarien durchgespielt - eine schlechte und eine mittlere Kapitalmarktentwicklung. Es kann nämlich im schlimmsten Fall sogar dazu kommen, dass am Ende weniger als die gezahlten Beiträge als Kapital zur Verfügung stehen, sofern keine entsprechende Garantie eingeschlossen ist. „Genau kann man natürlich nicht sagen, was am Ende rauskommt“, sagt Brummer. „Die Frage ist zu Beginn der Rentenphase aber immer, wie hoch das Kapital ist. Wenn es schlecht läuft, ist das weniger als die Summe der eingezahlten Beiträge.“ Wichtig: Die zugesagte Rente im Ranking wird auf das mittlere Kapital errechnet. Es kann also schlechter, aber natürlich auch besser laufen.