Vier Millionen Verträge betroffen Generali stößt Lebensversicherungen ab - das müssen Kunden wissen

Die Abwickler wollen möglichst viele Lebensversicherungsverträge im Bestand managen. Je mehr, desto effizienter - so die Hoffnung. Da sie kein Neugeschäft haben, fällt der aufwendige Vertrieb weg. Sie können alle Anlage- und Geschäftsentscheidungen danach ausrichten, wie sie besonders effizient die weiterhin bestehenden vertraglichen Ansprüche der Kunden erfüllen und die Kosten gering halten. Vor allem Letzteres nützt den Abwicklern: Lebensversicherer müssen zusätzliche Kapitalerträge nämlich zu 90 Prozent an ihre Kunden ausschütten. An Überschüssen, die entstehen, weil Kosten geringer als erwartet sind, müssen sie die Kunden nur zur Hälfte beteiligen. Kostensenkungen sind für sie also eine gute Einnahmequelle.