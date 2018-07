Vier Millionen Verträge betroffen Generali stößt Lebensversicherungen ab - das müssen Kunden wissen

Doch diese Sorge überzeugt nur teilweise. Zum einen stehen die Abwickler unter kritischer Beobachtung, vor allem durch Politik, Finanzaufsicht und Verbraucherschützer. Benachteiligen sie die Kunden, wird ihnen das öffentliche Kritik einbringen. Und das kann ihnen keinesfalls egal sein: Die Abwickler sind mit dem Generali-Deal noch längst nicht am Ende ihrer Ziele. Die Ratingagentur Fitch schätzt, dass von den Abwicklern gemanagte Bestände in Deutschland bis 2022 auf ein Volumen von 180 Milliarden Euro steigen könnten. Das aber geht nur, wenn die Abwickler sich als verlässliche Partner beweisen. Zum anderen will Generali Deutschland im konkreten Fall von Generali Leben zudem 10,1 Prozent der Anteile behalten und noch fünf Jahre lang das Management der Kapitalanlagen übernehmen. Der Versicherer bliebe daher also vorerst noch in Verbindung mit seinen alten Kunden.