Vorstoß der Verbraucherzentrale Automatische Betriebsrente: „Extrarente“ soll Rentenproblem lösen

Verfechter einer solchen kapitalbasierten Säule sehen in ihr direkt mehrere Vorteile. Zum einen sind am Aktienmarkt höhere Renditen möglich als in klassischen Anlageformen. Zum anderen ist sie nicht umlagefinanziert. Es droht also zwar das Risiko von Renditeschwankungen wegen sich bewegender Kurse, nicht aber das sonst so präsente Risiko des demografischen Wandels.



Die Niederlande haben zudem die Erfahrung gemacht, dass die beiden Säulen der Altersvorsorge einander gut ausgleichen können. Schwächelt die eine, wirkt die andere stabilisierend.



Und die Summen, mit denen die Verbraucherzentralen hantieren, sind nicht zu vernachlässigen. In ihrer Modellrechnung gehen sie vom klassischen Eckrentner aus, also jemandem, der vor seiner Rente 45 Jahre lang Geld eingezahlt hat. Legt dieser Eckrentner im Monat 100 Euro zurück, so könnte er ab seinem 67. Geburtstag im Schnitt 675 Euro Extrarente im Monat bekommen. Die wäre allerdings weiter am Kapitalmarkt angelegt und damit möglicherweise Schwankungen unterworfen. Will der Eckrentner hingegen auf Nummer sicher gehen und entscheidet sich für eine Garantierente, so wären immerhin 571 Euro im Monat drin.