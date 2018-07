VZBV-Chef Klaus Müller „Wir brauchen ein Provisionsverbot – bei allen Anlageprodukten“

Weil der Finanzbranche wegen des Niedrigzinses Einnahmen fehlen, erhöhen viele Institute die Gebühren, wo sie nur können. Die Banken sind nicht ganz unschuldig an ihrer prekären Lage. Jahrelang haben sie ihre Kunden an kostenlose Dienstleistungen gewöhnt und damit so getan, als seien sie auch nichts wert. Das sind sie aber.

Ähnlich wie die Medienkonzerne.

Genau. Und jetzt drehen die Banken an der Gebührenschraube. Faire Gebühren für sinnvolle Leistungen sind legitim. Aber die Gebühren müssen für den Kunden transparent und dürfen nicht versteckt werden. Wer kommt schon auf die Idee, dass ich jedes Mal, wenn ich als Kunde im Online-Banking eine neue SMS-TAN nutze, Gebühren fällig werden können.