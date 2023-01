Mir ist das (wie vielen) in der Coronakrise aufgefallen. In den Jahren davor konnte ich es oftmals einrichten, vor der Arbeit in einem bestimmten Café ein Glas frisch gepressten Orangensaft zu trinken (so einen, für den bei der Pressung die Apfelsinen über geschwungene Führungsschienen in die automatische Presse wandern). Für 3,80 Euro. Ich habe ausgerechnet, wie viel ich nun spare, da ich mir angewöhnt habe, besagte Vormittage im Homeoffice zu verbringen (ohne Orangensaft).