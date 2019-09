Widersprüchliche Statistiken Altersarmut wird systematisch überschätzt

Doch auch diese Zahlen müssen mit Vorsicht genossen werden, da sie sich ausschließlich auf die laufenden Einkommen beziehen. „Bei diesen Messkonzepten werden Vermögen explizit ausgeblendet“, sagt Markus Grabka, der am DIW zu Einkommens- und Vermögensverteilung forscht und an der neuesten DIW-Studie nicht beteiligt war. „Wir haben in mehreren Publikationen gezeigt, dass dieses Vorgehen bei älteren Menschen zu einer Überschätzung des Phänomens von Altersarmut führt.“