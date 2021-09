WiWo Coach: Life-Hacks zu Steuern, Immobilien, Karriere und Altersvorsorge

Besonders beim Thema Altersvorsorge ist der Informationsbedarf riesig. Eine Leserin wollte zum Beispiel wissen, wie sie 100.000 Euro in diesen Zeiten noch sicher, aber ausreichend rentabel anlegen kann, um wenigstens die Inflation auszugleichen. Klar, auf dem Sparbuch oder Tagesgeldkonto klappt das nicht mehr. Annabel Oelmann, Vorständin bei der Verbraucherzentrale Bremen, erklärte, wie die „Mission Impossible“ doch gelingen kann. Sie stellte eine Strategie vor, bei der ein Teil der Anlagesumme in kostengünstige Aktien-Indexfonds (ETFs) investiert wird. Dieser Teil muss mit den erhofften Renditen dann die Inflation ausgleichen. Wer so die langfristig hohen Renditechancen von Aktien nutzt, kann die restliche Anlagesumme dann sicher anlegen – und hierbei auch Nullzinsen in Kauf nehmen.