Zahnpolicen Die Fallen der privaten Zahnversicherung

Die „intransparente Vorgehensweise“ der privaten Krankenversicherungen existiere schon lange, so Berger. Allerdings habe sie in den vergangenen Jahren zugenommen. Dies habe eine Befragung der rund 6000 Mitglieder seines Verbands ergeben. In mehr als 30 Prozent der Praxen wurde 2019 die medizinische Notwendigkeit oft bestritten und die Behandlung teilweise abgelehnt, mehr als 40 Prozent der Praxen berichteten über alternative Behandlungsvorschläge durch die Versicherer.