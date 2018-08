„Zinsrente“: Eine Rente nur aus Zinsen

Doch es gibt eine Lösung. Wenn Sie es geschickt anstellen, können Sie sich selbst aus Ihrem Ersparten ein Leben lang eine Rente auszahlen, ohne nachher weniger Geld zu haben. Ganz ohne Versicherer (und deren Verwaltungskosten). Der Trick ist, in Eigenregie so viel Geld zu sparen, dass die selbst ausgezahlte Rente exakt den Zinsen entspricht. So können Sie sich Monat für Monat Geld auszahlen, ohne das Gesamtkapital zu schmälern. Und das Beste: Bleiben die Zinsen gleich, funktioniert dieser Trick bis in alle Ewigkeit, egal, wie alt sie werden.